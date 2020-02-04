Вильнюс, , 10:52 — REGNUM Департамент государственной безопасности Литвы сегодня, 4 февраля, опубликовал свой традиционный обзор угроз Литве за минувший, 2019 год. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, основная часть 74-страничного документа посвящена России, однако в этот раз значительная часть доклада посвящена Китаю, который в отчёте в прошлом году упоминался вскользь.

В отчёте утверждается, что российские спецслужбы активно вербуют граждан Литвы, организовывают провокации для приехавших литовцев в России, группировка российских военных сил наращивается в Калининградской области, в интересах России используются различные организации российских соотечественников в Литве и так далее. Авторы отчёта утверждают, что Россия продолжает искать возможности влиять на киберпространство Литвы.

Китай при этом работает в том числе и через социальные сети, приглашая литовцев в Китай якобы для консультаций в различных бизнес-процессах, на самом деле вербуя таких лиц на месте.