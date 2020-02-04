Ташкент, , 10:52 — REGNUM Посольство Китая в Узбекистане дало крайне негативную оценку визита государственного секретаря США Майка Помпео в страны Туркестана. Об этом говорится в сообщении посольства КНР в Узбекистане.

В посольстве напомнили, что Помпео заявил о намерении обсудить с министрами иностранных дел стран Туркестана внутренние дела Китая. «Вне зависимости от того, обсуждалась эта тематика или нет, мы уверены, что все стороны разделяют с нами крайнее отвращение к поведению и шантажу Помпео», — говорится в сообщении.

В КНР считают, что визит госсекретаря в страны Туркестана насыщен злонамеренным подстрекательством и клеветой. Это показало «личную враждебность и предубеждение в отношении Китая», добавили в Посольстве.

«Любые попытки клеветать на Китай и сеять раздоры в дружественных отношениях между Китаем и государствами Центральной Азии обречены на поражение», — говорится в сообщении.

Напомним, 3 февраля госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в рамках встречи «С5+1» с министрами стран Туркестана намерен обсудить судьбу заключенных, которые находятся в китайском Синьцзяне. Помпео назвал это «репрессиями Коммунистической партии Китая».