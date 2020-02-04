Канберра, , 10:49 — REGNUM Индонезийские сотрудники гуманитарной помощи прибыли на базу ВВС Австралии в Ричмонде для оказания помощи в борьбе с лесными пожарами в регионе, сообщает Sindonews.

Согласно заявлению посольства Индонезии в Канберре, 38 сотрудников гуманитарной помощи Индонезии помогут в обработке и очистке земли, сожженной в результате лесных пожаров.

«Предоставление индонезийской гуманитарной помощи является проявлением подлинной дружбы и партнерства между Индонезией и Австралией», — заявил посол Индонезии в Австралии Кристианто Легово.

Напомним, лесные пожары обрушились на Австралию в третьем квартале 2019 года и продолжаются по сей день. В результате этой катастрофы в Австралии было сожжено более 7,7 га земли. По меньшей мере 33 человека погибли, более 2000 домов и зданий сожжены, а тысячи жителей стали беженцами.