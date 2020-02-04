Симферополь, 4 февраля 2020, 10:50 — REGNUM У владельца сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова нет жалоб на условия в симферопольском СИЗО. Об этом журналистам сообщила уполномоченный по правам человека в Крыму Лариса Опанасюк.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Белогорский суд Крыма арестовал Зубкова на два месяца в рамках уголовного дела о нанесении травм туристки из Кировской области, которую во время посещения сафари летом 2018 года укусил лев.
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