Симферополь, , 10:50 — REGNUM У владельца сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова нет жалоб на условия в симферопольском СИЗО. Об этом журналистам сообщила уполномоченный по правам человека в Крыму Лариса Опанасюк.

«Я пообщалась довольно-таки основательно с Олегом Зубковым. Жалоб у него на условия содержания нет. Он обеспечен всем необходимым, состояние здоровье нормальное. Спросила: что передать журналистам? Он сказал: передайте, что всё хорошо», — отметила Опанасюк.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Белогорский суд Крыма арестовал Зубкова на два месяца в рамках уголовного дела о нанесении травм туристки из Кировской области, которую во время посещения сафари летом 2018 года укусил лев.

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