Москва, , 10:46 — REGNUM Генеральному прокурору России Игорю Краснову присвоен классный чин действительного государственного советника юстиции. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин, сообщается на официальном сайте правовой информации.

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Ходя глава государства подписал указ 3 февраля 2020 года, документ вступает в силу с 22 января.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января Совфед принял решение назначить Игоря Краснова на пост генерального прокурора РФ.

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