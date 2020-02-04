Москва, , 10:45 — REGNUM В Госдуме осудили планы Украины подать иски против России.

Как сообщало ИА REGNUM, глава минюста Украины Денис Малюська заявил, что министерство изучает возможность подачи новых исков против России в международные судебные инстанции. В Госдуме дали оценку таким намерениям.

«Судебная волокита против России — последняя надежда обанкротившегося киевского режима», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Один или два иска намерен подать украинский минюст против России в международные суды. Предмет исков пока не раскрывается, заявил министр юстиции Украины Денис Малюська в интервью изданию «Главком».

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