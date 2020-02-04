Энтеббе, Уганда, 4 февраля 2020, 10:53 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об улучшении отношений с Суданом, об этом 4 февраля сообщает Al Jazeera.
Глава израильского правительства встретился с главой суверенного совета Судана Фаттахом аль-Бурханом в угандийском городе Энтеббе.
«Было решено начать сотрудничество, которое должно привести к нормализации отношений между двумя странами», — заявил в комментарии изданию глава израильского правительства.
Напомним, ранее отношения между Израилем и Суданом были напряженными, но после свержения президента страны Омара аль-Башира, официальный Тель-Авив выразил готовность к налаживанию сотрудничества.