Симферополь, , 10:43 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксёнов подготовил ходатайство об изменении меры пресечения владельцу сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова. Об этом журналистам сообщила уполномоченный по правам человека в Крыму Лариса Опанасюк.

«Олег Зубков просил поблагодарить главу республики за поддержку, потому что Сергей Валерьевич подготовил сегодня ходатайство о том, чтобы ему изменили меру пресечения. Решение суда я обсуждать не буду, но уверена, что оно будет оспорено в установленном законом порядке», — подчеркнула Опанасюк.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля Белогорский районный суд заключил Олега Зубкова под арест на два месяца в рамках уголовного дела о нанесении травм туристки из Кировской области во время посещения сафари со львами летом 2018 года.

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