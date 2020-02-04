Сеул, , 10:27 — REGNUM Военные из Южной Кореи приняли участие в международных военных учениях Silver Flag 2020. Об этом сообщает KBS со ссылкой на военные источники.

По данным источников, учения прошли на американской авиабазе Андерсен, расположенной на острове Гуам, в период с 27 по 31 января.

Известно, что помимо военных из Южной Кореи и США, в учениях приняли участие представители Японии, Австралии и Сингапура.

В ходе учений военные из разных стран отработали командное взаимодействие, операции инженерных войск в боевых условиях, работы по восстановлению взлетно-посадочных полос и другие задачи.

Отмечается, что Южная Корея принимала участие в данных учениях пятый раз.