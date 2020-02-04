Тбилиси, , 10:24 — REGNUM Новую дату протестов, которые планирует провести оппозиция в Грузии, 4 февраля назвал журналистам один из лидеров партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава. Об этом сообщает агентство Report.

Изначально протесты оппозиция планировала начать 4 февраля, в день открытия весенней парламентской сессии. Перенести уличные акции на другой день было решено из-за пожара, в котором погибли люди.

«После этой трагедии нам нужно остановится и выразить скорбь и сочувствие. Я хотел бы попросить и наш парламент отложить заседание в знак солидарности. Завтра [5 февраля] пройдет очередная сессия, и в 10:00, как обычно, мы снова соберемся для того, чтобы выразить свой протест», — сказал Угулава.

Как передавало ИА REGNUM, 4 февраля пожар произошел в двухэтажном частном жилом доме в городе Багдади. В нем погибли шесть человек, в том числе шесть несовершеннолетних и беременная женщина.

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