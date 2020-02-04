Исламабад, , 10:09 — REGNUM Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что его страна приложит все усилия для компенсации убытков, понесенных Малайзией после введения санкций со стороны Индии, об этом 4 февраля сообщает Geo TV.

Заявление было сделано для журналистов на пресс-конференции по итогам встречи Имран Хана с премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамадом.

Речь шла об убытках, понесенных Малайзией из-за отказа Индии импортировать пальмовое масло. Малайзия является его крупнейшим производителем.

Причиной тому стала критика со стороны Мохамада ряда политических решений премьер-министра Индии Нарендры Моди, в частности действия властей в штате Джамму и Кашмир, а также новом законе о гражданстве.

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