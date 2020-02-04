Джакарта, , 09:28 — REGNUM Посол Российской Федерации в Индонезии Людмила Воробьёва прокомментировала план министра обороны Индонезии Прабово Субианто по приобретению 11 российских истребителей Су-35, передает CNBC Indonesia.

«Мы надеемся, что этот план будет осуществлен в ближайшее время», — заявила Людмила Воробьёва в Национальной галерее Индонезии в Джакарте 3 февраля 2020 года.

«У Индонезии будет один из главных инструментов базовой системы вооружений в мире», — отметила посол Российской Федерации.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале прошлой недели министр обороны Индонезии встретился с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу в Москве. В ходе встречи стороны обсудили различные вопросы, включая покупку истребителей Су-35 на сумму 1,14 млрд долларов США.

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