Киев, 4 февраля 2020, 09:28 — REGNUM Минские соглашения содержат неопределённые пункты, которые следует уточнить, заявил посол Франции на Украине Этьен де Понсен 3 февраля в интервью телеканалу «Громадське».
Он подчеркнул, что Франция считает Минские соглашения лучшей основой для урегулирования конфликта между Украиной и Донбассом.
Он добавил, что экспертам следует собраться и уточнить некоторые пункты соглашений.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава министерства иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова предложила руководству Украины смириться с тем, что Минские соглашения пересмотреть не получится.
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