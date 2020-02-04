Киев, , 09:28 — REGNUM Минские соглашения содержат неопределённые пункты, которые следует уточнить, заявил посол Франции на Украине Этьен де Понсен 3 февраля в интервью телеканалу «Громадське».

Он подчеркнул, что Франция считает Минские соглашения лучшей основой для урегулирования конфликта между Украиной и Донбассом.

«В то же время очевидно, что в самом тексте Минских соглашений есть пункты, которые не определены, которые заслуживают уточнения, объяснения и детализации. Особенно это касается последовательности действий», — считает посол.

Он добавил, что экспертам следует собраться и уточнить некоторые пункты соглашений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава министерства иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова предложила руководству Украины смириться с тем, что Минские соглашения пересмотреть не получится.

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