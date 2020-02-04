Тбилиси, , 09:30 — REGNUM Один из лидеров партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Георгий Вашадзе объявил, что массовые акции протеста, которые были запланированы на 4 февраля возле парламента и других правительственных учреждений, отменяются. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, причиной такого решения стала трагедия в городе Багдади, где в доме в пожаре погибли люди. Вашадзе объявил, что его партия будет участвовать в траурных мероприятиях. На какую дату перенесены протесты, он не сообщил.

Поддержат ли решение ЕНД другие парии и движения, которые также планировали выйти на акции протеста, пока неизвестно.

Напомним, в Багдади дом загорелся в ночь на 4 февраля. В нем погибли шесть человек, в том числе четверо детей и беременная женщина.

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