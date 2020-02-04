Париж, 4 февраля 2020, 09:11 — REGNUM Мэр Парижа Анн Идальго выступила перед избранными чиновниками Парижского совета, передает BFM TV.
Анн Идальго пожелала «удачи и мужества» избранным чиновникам во время последнего Парижского совета.
«Это возможность поблагодарить всех избранных представителей, как от большинства, так и от оппозиции, а также послать сообщение своим оппонентам, баллотирующимся на пост мэра Парижа», — заявила Анн Идальго.
«Всем, кто участвует в великой демократической битве, я желаю удачи и мужества», — объявила действующий мэр Парижа.
«Я хочу, чтобы мы оставались достойными мандата и ценностей Парижа. Я хочу, чтобы мы обсуждали наши идеи, наши проекты, наши прогнозы. Я также хочу, чтобы мы оставались в человеческих отношениях», — отметила мэр французской столицы.
Напомним, муниципальные выборы во Франции пройдут с 15 по 22 марта 2020 года.
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