Тбилиси, , 09:19 — REGNUM Основные направления работы депутатов парламента Грузии на весенней сессии, которая открывается 4 февраля, назвал журналистам спикер законодательного органа Арчил Талаквадзе. Об этом сообщает агентство «Новости-Грузия».

Председатель парламента сообщил, что планируется рассмотреть законопроекты о производстве водных организмов и развитии агротуризма, а также проработать закон о конкуренции и рассмотреть изменения в сфере рекламы азартных игр.

«Кроме того, что у нас есть политические переговоры в связи с избирательной реформой, есть целый ряд вопросов, которые касаются развития частного сектора, разных групп нашего общества и их нужд», — сказал Талаквадзе.

Стоит отметить, что различные оппозиционные партии уже анонсировали акции протеста на 4 февраля. В том числе планируется пикетирование парламента. Партия «Единое национальное движение», которая имела парламентское большинство, когда президентом Грузии был Михаил Саакашвили, объявила, что будет бойкотировать парламент.

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