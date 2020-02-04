Сараево, 4 февраля 2020, 08:57 — REGNUM В ходе заседания президиума Боснии и Герцеговины один из его членов, президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что не дает согласия на визит президента Черногории Мило Джукановича в страну, сообщает агентство «Танюг».
Напомним, что с декабря в Черногории проходят многочисленные акции протеста священников и прихожан Сербской православной церкви в связи с принятием закона о свободе вероисповедания.
Президент страны Мило Джуканович неоднократно заявлял, что закон отменен не будет, и у Черногории будет своя церковь.
События в стране вызвали резонанс в первую очередь в странах Балкан, где проживает большое количество сербского населения.