Сараево, , 08:57 — REGNUM В ходе заседания президиума Боснии и Герцеговины один из его членов, президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что не дает согласия на визит президента Черногории Мило Джукановича в страну, сообщает агентство «Танюг».

"Учитывая события в Черногории, я думаю, что нам следует подождать с этим», — сказал Додик журналистам после сессии заседания.

Напомним, что с декабря в Черногории проходят многочисленные акции протеста священников и прихожан Сербской православной церкви в связи с принятием закона о свободе вероисповедания.

Президент страны Мило Джуканович неоднократно заявлял, что закон отменен не будет, и у Черногории будет своя церковь.

События в стране вызвали резонанс в первую очередь в странах Балкан, где проживает большое количество сербского населения.