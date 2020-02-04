Москва, , 08:54 — REGNUM Депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Нилов предложил создать военизированную медицинскую службу, передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля.

Военизированная медслужба в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, по мнению Нилова, должна будет бороться с катастрофами мирового масштаба вроде чернобыльской аварии или реальной пандемии, способных вести к десяткам и сотням тысяч жертв.

«Давайте потратим любые средства, вплоть до триллионов, — как в свое время решились потратить на создание мощных, суперсовременных армии и флота, — чтобы организовать не менее мощную систему защиты от всех этих бед, малопредсказуемых и разрушительных по силе своих последствий», — отметил Нилов.

Он призвал «задействовать высокопрофессиональных специалистов-медиков, обеспечить возможности для оперативного развертывания мобильных госпиталей и клиник».

"Давайте будем финансировать медицинскую науку и производство прорывных вакцин, высокотехнологичного оборудования хотя бы так, как финансируем сейчас возведение стадионов и спортивных арен», — рассуждает парламентарий.

В мире растет число заболевших новым коронавирусом, по данным властей Китая, пневномния, вызванная коронавирусом нового типа 2019-nCoV, приводит к гибели 2,1% заразившихся граждан этой страны.