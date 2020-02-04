Эрбиль, Ирак, , 08:52 — REGNUM Премьер-министр Иракского Курдистана Масрур Барзани провел переговоры с делегацией из Бельгии, об этом 4 февраля сообщает Kurdistan24.

Бельгийскую делегацию в Эрбиле возглавлял министр иностранных дел и обороны страны Филипп Гоффен.

Стороны обсудили развитие двусторонних отношений, последние события в регионе, а также дальнейшую борьбу с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, иракские курды ведут активную борьбу с террористами в Ираке при поддержке международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами.

Читайте ранее в этом сюжете: Курды приветствовали решение суда Бельгии не преследовать членов РПК