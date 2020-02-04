Алеппо, Сирия, , 08:57 — REGNUM Деятельность террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии поддерживалась Турцией. Об этом рассказали на допросах боевики, захваченные сирийскими военными в окрестностях Алеппо.

Так, уроженец населенного пункта Тибни Махмуд ан-Наджим с позывным Абу Абдалла сообщил, что его семью задержали турецкие полицейские. Его самого заставили вступить в группировку, а родственников отправили в лагерь беженцев и фактически сделали заложниками.

Мужчине платили «зарплату» в размере $100. Группировка снабжается из Турции и Саудовской Аравии, добавил он.

Второй пленный, уроженец города Дейр-Хафир Хусейн Абдель Азиз с позывным Абу Удей, рассказал, что попал в плен во время отступления его отряда к турецкому наблюдательному посту в районе Рашидин-5 в Алеппо. Судя по всему, боевики искали прикрытия у турецких наблюдателей, отмечает ТАСС.

По словам мужчины, в отряд набирали за деньги. Боевики воевали за разные группы, которые входили в состав «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В настоящее время за экстремистов воюют выходцы из Пакистана и Афганистана.

Как сообщало ИА REGNUM, турецкие войска препятствуют продвижению отрядов Сирийской арабской армии к городу Саракиб в провинции Идлиб.

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