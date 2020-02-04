Киев, , 08:28 — REGNUM Один или два иска намерен подать украинский минюст против России в международные суды. Предмет исков пока не раскрывается, заявил министр юстиции Украины Денис Малюська в интервью изданию «Главком».

По его словам, в Киеве рассматривают вопрос обоснованности исков и пока не раскрывают, о каких именно претензиях идёт речь. Специалисты находятся на этапе сбора доказательств, обоснований.

«Подадим, а потом сообщим. Поскольку с той стороны тоже за нами следят», — сказал Малюська. «Пусть это будет сюрпризом», — добавил он.

Министр уточнил, что в настоящее время в международный суд поданы пять исков против РФ, суд пока не решил, компетентен ли их рассматривать. Речь идет о процессах, которые длятся годами, признал Малюська.

Напомним, в феврале 2019 года прежний министр юстиции Украины Павел Петренко заявлял о пяти исках, которые были поданы против РФ в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Эти дела связаны с правами человека в Крыму и республиках Донбасса, с правами «украинских политических узников» и украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в 2018 году. Еще один иск касается «похищения на территории Донецкой и Луганской областей детей-сирот и детей-инвалидов» и последующей их переправке в Россию.

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