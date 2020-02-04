Сеул, , 08:25 — REGNUM Южная Корея и Дания договорились укреплять сотрудничество в сфере науки и технологий. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства науки и информационно-технологий страны.

По их словам, 4 февраля в Сеуле состоялось второе заседание совместного комитета по науке и технологиям, в рамках которого стороны представили проекты сотрудничества в области климатических технологий и в Арктической зоне, а также обсудили пути развития научно-технического сотрудничества, включая обмен специалистами и проведение совместных исследований.

Отметим, что совместный комитет по науке и технологиям представляет собой межправительственный консультативный орган, созданный в 2012 на основе соглашения о взаимопонимании.