Амстердам, , 08:16 — REGNUM На предстоящем суде по делу MH17, первое судебное заседание в рамках которого начнётся 9 марта, адвокаты из Роттердама Сабине тен Дуссхате (Sabine ten Doesschate) и Баудевейн ван Эйк (Boudewijn van Eijck) будут отстаивать интересы подозреваемого Олега Пулатова. Путлатов подозревается в том, что он имел отношение к охране установки БУКа, с которой, по мнению голландского следствия, был сбит малайзийский «Боинг».

Как ожидается, ни один из подозреваемых не будет присутствовать на суде. Долгое время было неясно, будут ли на суде выступать адвокаты, представляющие интересы подозреваемых. Тен Дуссхате и Ван Эйк — первые и пока единственные адвокаты, заявившие о своём согласии отстаивать интересы подозреваемых. Голландские юристы будут тесно взаимодействовать с российской коллегой.

В беседе с сотрудником профессионального журнала для адвокатов голландские адвокаты объясняли, чем они руководствовались, когда согласились вести дело Пулатова. Адвокаты напомнили, что в правовом государстве каждый подозреваемый имеет право на честный суд. Пока неизвестно, общались ли они со своим клиентом и каким именно образом они будут вести защиту.