Москва, , 08:12 — REGNUM До тех пор, пока российская власть будет превозносить писателя Александра Солженицына, который оболгал русскую историю, полноценная информационная война против очернителей истории России на Западе будет невозможна, заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1»

Кедми задал очень неудобный вопрос части российской элиты о роли писателя Александра Солженицына и его роли в поношении России и российской истории в интересах Запада на поприще информационной войны.

«Кто первым обелил Власова в российской элите? Кто первый обелил бандеровцев в российской элите? Кто первый испоганил Красную армию своими вымыслами о Второй мировой войне, в Отечественной войне? Кто первым придумал о 50 млн убитых [советской властью]? Самый уважаемый у вас человек — Солженицын. Вы из него сделали святого! Страна из него сделала, вы его почитаете как святого! Почему как святого? Да потому что против святого ничего нельзя сказать!», — заявил Кедми.

По его слова, именно это ареол святости не дает возможности с рациональной точки зрения критиковать Солженицына и указывать на то, где он солгал и сфальшивил. В то же время, отмечает эксперт, любого героя русской и советской истории в России дозволено оскорблять, но не Солженицына.

«Любого у вас можно испохабить. Любого вашего государственного деятеля в истории можно обмазать дерьмом, но слово сказать, что Солженицын неправ нельзя, он святой! Ваш президент ходит в его музей и почитает как святого. Потому что так, как он относится, так и другие смотрят! И поэтому верят в то, что он сказал!»

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