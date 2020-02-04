Москва, 4 февраля 2020, 08:12 — REGNUM До тех пор, пока российская власть будет превозносить писателя Александра Солженицына, который оболгал русскую историю, полноценная информационная война против очернителей истории России на Западе будет невозможна, заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1»
Кедми задал очень неудобный вопрос части российской элиты о роли писателя Александра Солженицына и его роли в поношении России и российской истории в интересах Запада на поприще информационной войны.
По его слова, именно это ареол святости не дает возможности с рациональной точки зрения критиковать Солженицына и указывать на то, где он солгал и сфальшивил. В то же время, отмечает эксперт, любого героя русской и советской истории в России дозволено оскорблять, но не Солженицына.
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