Анкара, 4 февраля 2020, 08:06 — REGNUM Военно-воздушные силу Турции, атаковав сирийских военных в Идлибе, действовали «в рамках законной самообороны». Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.
«Всего под удар попали 54 объекта. Согласно информации из различных источников, 76 военных режима были нейтрализованы», — цитирует его телеканал NTV.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в районе населенного пункта Саракиб в сирийском Идлибе позиции турецких военных подверглись обстрелу. Погибли восемь военнослужащих, ещё несколько получили ранения. В Анкаре заявили, что стреляла сирийская армия.
В ответ Турция нанесла удар по объектам правительственных сил, было выпущено 122 артиллерийских и 100 минометных снарядов.
Отметим, власти Турции поддерживают вооруженных боевиков в провинции Идлиб, с которыми сражаются правительственные войска САР. За последние недели сирийская армия освободила от боевиков значительные районы в регионе, что вызвало резкую реакцию со стороны Анкары.
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