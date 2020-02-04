Анкара, , 08:06 — REGNUM Военно-воздушные силу Турции, атаковав сирийских военных в Идлибе, действовали «в рамках законной самообороны». Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

«Всего под удар попали 54 объекта. Согласно информации из различных источников, 76 военных режима были нейтрализованы», — цитирует его телеканал NTV.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в районе населенного пункта Саракиб в сирийском Идлибе позиции турецких военных подверглись обстрелу. Погибли восемь военнослужащих, ещё несколько получили ранения. В Анкаре заявили, что стреляла сирийская армия.

В ответ Турция нанесла удар по объектам правительственных сил, было выпущено 122 артиллерийских и 100 минометных снарядов.

Отметим, власти Турции поддерживают вооруженных боевиков в провинции Идлиб, с которыми сражаются правительственные войска САР. За последние недели сирийская армия освободила от боевиков значительные районы в регионе, что вызвало резкую реакцию со стороны Анкары.

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