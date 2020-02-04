Варшава, , 08:01 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал «поворотный момент» в отношениях с Польшей во время своего визита в Варшаву, сообщает Le Figaro.

«Я надеюсь, что этот визит, наши обмены, станет реальным поворотным моментом в той роли, которую мы вместе можем сыграть в завтрашней Европе», — заявил Эммануэль Макрон, выступая перед прессой со своим польским коллегой Анджеем Дудой.

Президент Польши поприветствовал подписание программы польско-французского сотрудничества в рамках их «стратегического партнерства».

«ЕС должен каким-то образом поддержать новую форму с новым распределением карт. Различные роли в ЕС должны быть перераспределены», — отметил глава Польши.

По мнению Эммануэля Макрона, сотрудничество между Парижем и Варшавой должно служить «решению климатической проблемы и поддержке Польши».

Стороны выразили надежду, что Франция и Польша будут развивать сотрудничество в области энергетики и военной промышленности.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Польшу назвал свою страну «проевропейской».

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