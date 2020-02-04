Москва, , 07:51 — REGNUM Проблема эффективности российской власти на арене информационной войны в том, что ей все меньше верят внутри страны, заявил в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» экс-глава израильской спецслужбы «Натив»Яков Кедми.

По словам Кедми, Россия в информационно-психологической войне занимает оборонительно-оправдательную позицию. А тем, кто оправдывается, отмечает эксперт, не верят. Но и не это главное.

«Есть более глубокая проблема. Успех или неуспех пропаганды зависит прежде всего от степени доверия к тем, кто говорит… А степень доверия к официальной власти в этой стороне понижается. Не верят. И неважно, что вы будете говорить. Раз вам не верят, значит бесполезно», — заявил Кедми.

Отметим, что после проведения в России пенсионной реформы правящая партия в стране на региональных выборах существенно потеряла в голосах за нее. В некоторых регионах на протестных голосованиях к власти пришли оппозиционные губернаторы и региональные думы. Рейтинги первых лиц власти начали падать.