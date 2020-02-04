Вашингтон, , 07:22 — REGNUM Украинское Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и другие органы правосудия будет консультировать советник Госдепартамента США, следует из описания к контракту, проект которого подготовило ведомство.

«Советник будет заниматься укреплением потенциала НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины в части расследования коррупционной деятельности и судебного преследования за неё», — приводит RT слова из документа.

Американскому сотруднику также предстоит консультировать украинское правительство по вопросам, связанным с разработкой и принятием реформ в сфере правоохранительной деятельности и уголовного правосудия, вести финансируемые из Вашингтона проекты на Украине. Отчитываться советник будет перед американским Минюстом, Минобороны и Агентством США по международному развитию (USAID).

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