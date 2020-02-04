Челябинск, , 06:49 — REGNUM В мэрии Челябинска назначен заместитель главы муниципалитета по городской среде. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Новым городским чиновником стал Александр Егоров. Он окончил государственный университет в Твери (Калинине) по специальности «Прикладная информатика», а в последние годы трудился заместителем руководителя одного из отделов Мосгортранса.

Мэр Наталья Котова пожелала назначенцу удачи. И отметила, что в связи с анонсированной пятилеткой благоустройства Челябинску нужен специалист, занимающийся благоустройством пешеходной доступности.