Дамаск, , 06:47 — REGNUM Артиллерийскому обстрелу подверглись два газовых предприятия в сирийском городе Хомс, сообщает агентство Reuters со ссылкой на государственное телевидение Сирии.

Сообщается, что пожарные продолжают ликвидацию возгорания, возникшего в результате обстрела. Повлиял ли инцидент на поставки газа потребителям не сообщается. Также не сообщается, чья артиллерия обстреляла предприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января был нанесен ракетный удар по авиабазе Т-4 в восточной части провинции Хомс. О погибших в результате удара не сообщалось.

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