Новосибирск, , 06:46 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что сибирский регион должен дотянуться до уровня Москвы. Таким образом, как пишут «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области», Травников поддержал посыл президента РФ Владимира Путина, прозвучавший на заседании Совета по развитию местного самоуправления.

«Президент на заседании Совета чётко дал понять: где бы ни жил человек, он должен жить достойно. С безопасными и хорошими дорогами, освещёнными улицами и хорошо убранными дворами, благоустроенными, удобными спортивными и детскими площадками, — цитирует СМИ губернатора. — Причём не только сельские территории области должны дотянуться до уровня Новосибирска. Но и Новосибирская область в целом должна дотянуться до уровня Москвы. Обеспечение высокого уровня жизни во всех муниципальных образованиях — это основная задача, над решением которой необходимо работать Правительству Новосибирской области вместе с органами местного самоуправления».