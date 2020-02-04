Симферополь, , 06:01 — REGNUM Крымские татары после воссоединения Крыма с Россией живут лучше, чем во время, когда полуостров был частью Украины, заявил 3 февраля журналистам глава региональной национально-культурной автономии крымских татар республики Эйваз Умеров, комментируя слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«За те 30 лет (при Украине) лучшего положения у крымских татар не было, чем на сегодняшний день при России», — сказал он.

Умеров добавил, что если Эрдогана всерьёз беспокоит судьба крымских татар, то ему следовало бы посетить Крым и убедиться в том, что на полуострове создаются условия для развития их культуры, религии и наследия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Эрдоган, общаясь с журналистами перед вылетом на Украину, заявил, что Анкара не признает законность перехода Крыма под российскую юрисдикцию. Турецкий лидер также рассказал, что Турцию и Украину волнует вопрос крымских татар, за положением которых турецкие власти следят очень пристально.

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