Вашингтон, , 05:44 — REGNUM Президент США Дональд Трамп лидирует в голосовании на партсобрании Республиканской партии в американском штате Айова. Такие прогнозы сообщили такие ведущие американские СМИ, как телеканалы ABC и CNN.

Отмечается, что подсчет голосов еще продолжается, однако уже выявилось лидерство Трампа среди других кандидатов. Голосование должно показать, кто из потенциальных кандидатов в президенты США пользуется наибольшей поддержкой среди избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее немецкая статистическая компания Statista опубликовала рейтинги кандидатов в президенты США от Демпартии. По их данным, наибольшей поддержкой американских избирателей пользуется экс-вице-президент страны Джо Байден.

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