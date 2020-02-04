Москва, , 05:30 — REGNUM Ход сирийского урегулирования обсудили в ходе телефонного разговора 3 февраля глава МИД России Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

Особое внимание собеседники уделили текущему положению дел в Идлибской зоне деэскалации.

Министрами была подтверждена «необходимость неукоснительного соблюдения двусторонних договоренностей, прежде всего, достигнутых по итогам встречи президентов России и Турции 17 сентября 2018 года в Сочи».

Как и во время предыдущего телефонного разговора, состоявшегося 27 января, обсуждалась важность и безальтернативность «скорейшего размежевания умеренной оппозиции и террористических элементов, немедленное прекращение всяческих провокаций в отношении мирных граждан и вооруженных сил Сирии».

Как сообщало ИА REGNUM, о необходимости размежевания оппозиции от террористов в сирийском Идлибе заявила 27 января российская сторона, в ходе телефонного разговора глав внешнеполитических ведомств России и Турции.

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