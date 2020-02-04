Новосибирск, , 05:21 — REGNUM Началось публичное обсуждение генерального плана города Новосибирска. Весь 2019 год мэрия города и Институт градостроительного планирования работали над актуализацией генплана, утверждённого в 2007 году. Как уверяют муниципальные власти, в новой редакции плана сохранены концептуальные основы и градостроительные решения.

«В связи с тем, что генеральный план — объёмный документ и касается всей территории города, впервые было принято решение о проведении в течение слушаний не одного, как обычно, а четырёх собраний граждан по обсуждению проекта, — уточнили в городской администрации. — Для максимального обеспечения участия горожан в публичных слушаниях собрания организованы в разных частях города».

Заключение по результатам публичных слушаний будет опубликовано 5 марта 2020 года. Затем будет согласование материалов генерального плана с органами власти Новосибирской области и Российской Федерации — его планируется завершить к июню 2020 года.