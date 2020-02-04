Киев, 4 февраля 2020, 04:38 — REGNUM В украинском министерстве юстиции ведут подготовку к новым судебным тяжбам с Россией в международных судах, заявил руководитель ведомства Денис Малюська в интервью изданию «Главком».
"У нас сейчас пять исков против России и все они на стадии определения принадлежности… если суд признает, что компетентен их рассматривать, тогда перейдёт к рассмотрению по существу», — сказал чиновник.
Он добавил, что в настоящее время Украина занимается поиском доказательств и обоснований своих требований к России, а также пытается заручиться поддержкой третьих стран. О предмете исков Малюська говорить отказался.
«Пусть это будет сюрпризом», — отметил он.
Ранее в украинском «Нафтогазе» сообщали о подготовке новых исков против России по активам в Крыму. Киев требует компенсировать невозможность пользоваться имуществом на территории Крыма. Сумма требований составляет $5 млрд без учета процентов.
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