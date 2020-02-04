Буэнос-Айрес, , 04:25 — REGNUM Адвокат экс-президента Боливии Эво Моралеса Вильфред Чавес запросил политического убежища в посольстве Аргентины в боливийской столице Ла-Пасе, заявил Моралес в эфире радиостанции Kawsachun Coca.

«Сейчас Вильфред Чавес находится в безопасности на территории посольства Аргентины», — заявил он.

Сам юрист на своей странице в Twittеer заявил, что его попытались задержать боливийские власти, чтобы помешать ему зарегистрировать кандидатов от партии «Движение к социализму» на грядущие выборы. При этом Чавес подчеркнул, что официальных уведомлений о начале расследования он не получал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Эво Моралес заявил, что его адвоката собираются задержать новые боливийские власти. По его мнению, власти Боливии намерены задержать юриста, чтобы не допустить участия экс-президента страны в выборах.

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