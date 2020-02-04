Вашингтон, , 04:03 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа с высокой вероятностью назначит Джули Фишер на должность американского посла в Белоруссии, сообщает газета Foreign Policy со ссылкой на осведомленные источники.

В настоящее время Фишер занимает должность заместителя помощника госсекретаря по Западной Европе и Евросоюзу. До этого она работала заместителем постпреда США при НАТО, а также занимала различные должности в американских посольствах на Украине, в Грузии и России. Для назначения на должность посла США в Минске необходимо, чтобы ее кандидатуру одобрил Сенат.

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Отмечается, что Фишер может стать первым послом Соединенных Штатов в Белоруссии с 2008 года. О скором назначении главы американской дипмисии в Минске заявлял и госсекретарь США Майк Помпео по итогам своего визита в Белоруссию.