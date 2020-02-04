Вашингтон, , 03:29 — REGNUM Визит госсекретаря США Майка Помпео в Белоруссию, Казахстан и Узбекистан помог укрепить отношения этих стран с Соединенными Штатами. Об этом заявил сам глава американского Госдепа на своей странице в Twitter.

«В Белоруссии, Казахстане и Узбекистане я подчеркнул важность мира, безопасности и процветания для людей всех стран. Могу сказать с уверенностью, что наше партнерство стало еще сильнее после этого визита», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев позитивно оценил сотрудничество страны с Соединенными Штатами. По его словам, за прошедшие годы Узбекистан расширил взаимодействие с США как по экономическим, так и по гуманитарным вопросам.

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