Тегеран, , 02:52 — REGNUM Материалы расследования авиакатастрофы Boeing «Международных авиалиний Украины», произошедшей 8 января под Тегераном, больше не будут передаваться украинской стороне из-за утечки данных в СМИ. Такое решение приняли авиавласти Ирана, сообщает 3 февраля агентство Mehr.

Речь идет о появлении в украинских СМИ записи разговора диспетчеров с экипажем самолета Iran Aseman Airlines в момент крушения Boeing 737. Пилот иранского авиалайнера сообщил наземным службам, что видел вспышки, похожие на запуск ракеты.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил о недостаточном размере компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе Boeing 737 под Тегераном.

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