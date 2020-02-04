Киев, , 02:31 — REGNUM Министерство культуры, молодежи и спорта Украины отказалось признать бюст советского военачальника маршала Георгия Жукова в Харькове памятником, сообщил 3 февраля руководитель общественной организации «Свитанок» Вадим Поздняков на своей странице в Facebook.

В своей публикации он приводит копию приказа министерства, в котором говорится «о невключении» памятника в реестр.

«Теперь нужно демонтировать то, чего по закону не должно быть» — написал Поздняков.

Георгий Жуков (1896 — 1974) — маршал Советского Союза, выдающийся военачальник, который внёс огромный вклад в победу в Великой Отечественной войне.

В июне 2019 года памятник Жукову в Харькове прилюдно снесли радикалы из националистических группировок. В июле он был восстановлен, однако в ноябре вандалы облили красной краской. Причастные к этим преступлениям не были наказаны.

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