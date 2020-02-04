Москва, , 01:54 — REGNUM Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Швеции Анн Линде 4 февраля проведут в Москве переговоры по широкому кругу международных и межгосударственных проблем. Об этом говориться в опубликованном 3 февраля комментарии МИД РФ.

Как отмечается, предстоящая встреча состоится в рамках рабочего визита Линде в Москву 4−5 февраля, проходящего по приглашению Лаврова, и будет уже второй встречей глав МИД двух стран. Первый раз у них состоялся краткий разговор «на полях» Министерской сессии ОБСЕ в Братиславе.

В числе вопросов, которые планируется обсудить — развитие двусторонних отношений, взаимодействие в региональных организациях на севере Европы и в Арктике, неурегулированная ситуация вокруг служебно-жилого здания Торгового представительства России в Швеции и другие.

«Готовы к продвижению российско-шведского политического диалога и практического взаимодействия в той мере, в которой к этому готова шведская сторона», — говорится в комментарии МИД РФ.