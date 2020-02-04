Москва, , 01:30 — REGNUM Россия и Иран ведут переговоры о возможной отмене туристических виз, однако вопрос о полной отмене визового режима между странами пока не рассматривается, заявил российский посол в Тегеране Леван Джагарян в беседе с журналистами.

«Что касается отмены виз не для туристов, а в общем — пока об этом говорить рано. Этот вопрос на повестке дня не стоит», — заявил он.

По словам Джагаряна, в настоящее время пока ведется разговор об отмене виз для туристов и туристических групп, однако пока существует еще ряд моментов, которые между Москвой и Тегераном пока не согласованы.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил о необходимости развивать товарооборот между Россией и Ираном, а также законодательно защищать инвестиции. По его словам, эти меры необходимы в условии существования России и Ирана под односторонними санкциями США.

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