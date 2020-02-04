Амстердам, , 01:11 — REGNUM Обвинения по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине были предъявлены Национальной прокуратурой Нидерландов в отношении четырех лиц, 3 февраля сообщила в интервью ТАСС адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.

Они вызваны для следственных действий. Права одного из обвиняемых будет отстаивать международная группа защиты из двух голландских и российского адвокатов. Среди фигурантов есть и бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков).

Как сообщало ИА REGNUM, Boeing 777 Малайзийских авиалиний, следовавший рейсом Амстердам-Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибло 298 человек.

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