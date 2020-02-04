Москва, , 01:10 — REGNUM Военный объект на территории Эстонии проинспектируют 4 февраля российские военные. Об этом сообщил журналистам начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

«Посещение по оценке будет проводиться 4 февраля 2020 года в течение одного дня», — сказал Рыжков.

По его словам, данная инспекция проводится в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

Инспекторы будут обследовать военный объект в месте его обычного расположения мирного времени. В ходе работы будет проведён брифинг, во время которого командование предоставит инспекторам информацию о личном составе и основных системах вооружения и техники.

Предполагается, что инспекторы на месте проверят соответствие предоставленных данных фактическому состоянию дел.

Как сообщало ИА REGNUM, в период с 27 января по 1 февраля наблюдательный полёт над территорией России в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности должен был выполнить канадский самолёт наблюдения C-13OJ с инспекторами из США и Канады.

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