Монреаль, Канада, , 00:42 — REGNUM Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS) с предложением провести публичное слушание по делу Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом 3 февраля сообщили в пресс-службе WADA.

Свой запрос в суд в агентстве объяснили тем, что случай признания РУСАДА несоответствующим кодексу WADA вызвал «огромный интерес во всем мире».

«Этот спор в CAS должен проходить в открытом режиме, чтобы все понимали процесс и слышали аргументы», — говорится в сообщении.

Напомним, статуса соответствия требованиям WADA российское агентство лишилось из-за решения, принятого исполкомом международной организации 9 декабря 2019 года. Следователи WADA, по заявлениям из самой организации, нашли доказательства того, что в московской лаборатории манипулировали сведениями в базе данных о российских спортсменах в период с 2012 по 2015 год.

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