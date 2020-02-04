Лондон, , 00:26 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал принять меры против досрочного освобождения из тюрьмы осужденных за терроризм, сообщает агентство Reuters.

«Я думаю, что пришло время принять меры, чтобы гарантировать, что люди, вне зависимости от закона, который мы принимаем, осужденные за такие преступления не смогут претендовать на досрочное освобождение», — заявил он.

Глава британского минюста Роберт Бакленд подтвердил, что соответствующий законопроект будет представлен в парламенте Великобритании уже в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля мужчина совершил нападение с ножом на прохожих в Лондоне, в результате нападения пострадали два человека. Преступник был ликвидирован полицейскими.

Нападавшим оказался 20-летний Судеш Амман, в 2018 году осужденный за хранение экстремистской литературы и распространение террористической пропаганды. Отмечалось, что Амман также восхвалял террористов из «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также предлагал своей подруге обезглавить собственных родителей.

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