Кабул, , 23:55 — REGNUM С начала прошлого года в Афганистане погибли 2873 мирных жителя и 14 375 пострадали из-за боевых действий, сообщили 3 февраля в афганском минздраве.

Уточняется, что большинство погибших получили смертельные ранения во время наземных операций: так погибли 1753 мирных жителя, были ранены — 9135.

На втором месте по смертоносности были взрывы, от которых погибли 1092 мирных жителя, ранения получили 5207. От бомбёжек погибли 28 и были ранены 33 человека.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце января в СМИ появилась информация, что из-за авиаудара США в провинции Кундуз погибли пять мирных жителей.

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