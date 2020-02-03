Анкара, , 23:50 — REGNUM Вооруженные силы Турции утверждают, что они «нейтрализовали» 76 военнослужащих сирийской правительственной армии. Об этом сегодня, 3 февраля, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

По словам главы турецкого военного ведомства, Анкара провели операцию возмездия за действия сирийских войск, которые привели к гибели восьми турецких граждан — пяти военных и трех гражданских в сирийской провинции Идлиб.

Акар утверждает, что турецкие вооруженные силы нанесли удары по 54 объектам, в результате чего были «нейтрализованы» 76 сирийских военных.

Сирийская сторона пока не подтверждает этой информации.

Стоит отметить, что турецкие военные и гражданские лица находились в составе группировок террористов, отступающих в Идлибе под натиском сирийских войск. Иными словами турецкие военные напрямую участвовали в деятельности террористических группировок.

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