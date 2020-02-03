Кампала, , 23:30 — REGNUM Власти Израиля и Судана готовы начать «сотрудничество» для «нормализации отношений», 3 февраля сообщает агентство Reuters.

Соответствующее заявление правительства Израиля было сделано после переговоров между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и главой временного совета Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом в Уганде.

Многолетний лидер Судана Омар аль-Башир, отстраненный суданскими военными от власти в 2019 году, являлся жестким противником Израиля.

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